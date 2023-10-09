В Калужскую область привезли вакцину от коронавируса

В Калужскую область поступили 1600 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Вакцинация от коронавирусной инфекции теперь включена в Национальный календарь по эпидемическим показаниям, - пояснили в Минздраве. - Большинство населения переболело covid-19 и у нас сформировался коллективный иммунитет. Но в первую очередь вакцинироваться нужно людям из групп риска. Сейчас врачи рекомендуют прививаться с перерывом в месяц до/после вакцины от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, с начала осени в регионе наблюдается рост заболеваемости ковидом.