Клиенты ВТБ смогут получить платежные стикеры

erid: LdtCKN2EE



ВТБ с 9 октября начинает выдавать розничным клиентам платежные стикеры, которые стали альтернативой сервису бесконтактной оплаты с помощью смартфонов. Стикеры можно будет получить в офисе банка или заказать с доставкой курьером. Планируется, что до конца года ими воспользуются порядка 300 тысяч клиентов банка.



Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал, что позволяет расплачиваться смартфоном в одно касание, как при использовании Pay-сервисов. Наклеиваемая на устройство часть стикера не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC кода, что делает его использование максимально безопасным. Стикер так же надежно защищен, как и обычная карта: на него можно установить ПИН-код, а также лимиты по операциям, а в случае потери – оперативно его заблокировать.



Стикер ВТБ можно привязать как к основному счету, к которому уже выпущены карты, так и к отдельному, что удобно для клиентов. Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают технологию NFC. Обслуживание стикеров бесплатно для всех желающих, вне зависимости от категории пакета услуг. Лимиты на платежи и переводы аналогичны условиям по картам банка, но при желании клиент может изменить их. Также со стикером доступны все преимущества карты ВТБ: как бонусные вознаграждения по программе лояльности, в том числе кешбэк до 30% за покупки в сети партнеров, так и по программе «Привет, Мир» платежной системы «Мир». Владельцы стикера – новые клиенты банка, оформившие его до конца октября, смогут получить в октябре и ноябре 10% вознаграждение бонусами на счет программы лояльности за любые покупки (ежемесячно до 2 тысяч баллами бонусной программы или максимально 4 тысячи за весь период).



«По нашей оценке, стикеры ВТБ прежде всего пригодятся владельцам смартфонов на iOS, у которых сейчас нет возможности использовать Pay-сервисы на своих устройствах. Исходя из запросов клиентов и спроса на рынке, мы ожидаем, что до конца года новым продуктом воспользуются порядка 300 тысяч человек. Хочу отметить, что в целом, клиенты, имеющие стикер, отличаются большей транзакционной активностью, чем владельцы обычных карт, и отмечают удобство его использования. Платежный стикер можно наклеить на смартфон или чехол телефона. Платить им в одно касание получится везде, где есть терминал», – комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.



Заказать стикер можно, заполнив онлайн-анкету на сайте банка или обратившись в отделение банка. Клиенты, оформившие продукт до конца октября, получат его бесплатно, в дальнейшем стоимость выпуска составит 700 рублей, для владельцев пакетов «Привилегия» и «Прайм» услуга бесплатна. Получение стикера возможно в момент обращения в офисе, при заказе онлайн доступна быстрая доставка представителем банка.



Выпуск и обслуживание платежного стикера ВТБ – 0 руб. Предложение по бесплатному выпуску действует до 31.10.2023 г. Кешбэк – возврат части стоимости покупки в виде мультибонусов на бонусный счет участника программы лояльности «Мультибонус». Участие в Акции «Кешбэк 10% на все покупки» могут принять физ. лица, достигшие 14 лет, не являющиеся зарплатными клиентами, у которых до момента начала Акции не был заключен с Банком договор на дебетовую/кредитную карту или физ. лица, имеющие заключенный с Банком договор на дебетовую/кредитную карту, но карта в рамках данного договора была закрыта/ заблокирована не позднее 31.07.2023. Для участия в Акции нужно: 1) оформить Карту (дебетовая на физическом носителе); 2) быть присоединенным к Программе лояльности «Мультибонус» и условиям начисления мультибонусов в категориях; 3) совершать покупки по Карте. Период оформления Карты – с 28.08.2023 по 31.10.2023; период совершения покупок – для Карт, оформленных/ полученных в период с 28.08.2023 г. по 30.09.2023 г. - с момента получения Карты по 31.10.2023 г.; для Карт, оформленных/ полученных в период с 01.10.2023 г. по 31.10.2023 г. - с момента получения Карты по 30.11.2023 г. Акция может быть досрочно завершена. Информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, о Программе лояльности, об условиях предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на сайте vtb.ru, а также по первому требованию в подразделениях банка.

Банк ВТБ (ПАО).

Генеральная лицензия Банка России №1000.

Реклама. 0+

