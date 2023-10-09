В Калужской области реализовали 32 проекта по повышению производительности труда

За 9 месяцев в Калужской области динамика реализации нацпроектов составила 107%. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов.

К проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» присоединись 11 компаний, а на региональных предприятиях реализовано 32 проекта по бережливому производству.

В качестве самозанятых зарегистрировались 12 600 калужан. По итогу данного периода было выдано 397 микрозаймов.

12 бизнесменов, одержавших победу в конкурсе «Агростартап» получили 32,2 миллиона рублей.

В данный момент в регионе на стадии реализации 3 нацпроекта. По 7 региональным проектам ведутся активные работы.