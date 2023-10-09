Родители поддерживают отказ от телефонов в школах и обучение детей работе с нейросетями

Проект «Вебер» опубликовал результаты онлайн-исследования по теме искусственного интеллекта в образовании.

64% опрошенных заявили, что искусственный интеллект не сможет обучать детей в школах. При этом 20% считают, что заменить учителей ИИ не сможет никогда.

72% родителей высказались за сдачу мобильных телефонов учителю перед началом урока. Против таких мер выступают 25%.

- Когда студенты пошли в соцсети, я поняла, что их уже не остановить! – прокомментировала директор Калужского техникума электронных приборов Галина Баранова. - Значит я должна возглавить это движение, как учитель. Ведь образовательный контент помогает ребятам, родителям и педагогам

«Вебер» - это проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения.