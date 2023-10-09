В Калуге прошел турнир по боксу, посвященный памяти сотрудника ФСБ

Пятый открытый городской турнир по боксу, посвященный памяти сотрудника Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России, старшего лейтенанта Алексея Матюшина, стартовал в спортивном комплексе «Строитель». В соревнованиях приняли участие 96 боксеров в возрасте от 13 до 16 лет из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Кондрова, Ферзикова и Московской области.

Алексей Матюшин родился 14 декабря 1986 года. По окончании средней школы № 8 поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 2009 года проходил службу в Управлении "А" ЦСН ФСБ России. Погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе 4 ноября 2013 года. Указом Президента России старший лейтенант Матюшин награжден орденом Мужества посмертно. Его имя носит калужская школа № 8.

Приветствовал спортсменов и пожелал им успешного выступления Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- Уверен, впереди у вас много побед! Желаю вам стать настоящими патриотами и прославить родной город своими спортивными успехами!