В Калужской области 235 тысяч человек привились от гриппа

Прививку от гриппа в Калужской области сделали уже более 235 тысяч человек. Об этом сообщает в понедельник, 9 октября, региональное министерство здравоохранения.

С начала сезона в область завезли 282 960 доз «Совигриппа» и 59 390 доз «Ультрикс Квадри».

Сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах на выходных. Места их размещения и график работы появляются в конце недели.