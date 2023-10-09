Руководители города встретились с экипажем подводной лодки «Калуга»

Членов экипажа приветствовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и его первый заместитель Александр Серяков.

В ходе встречи шла речь о службе на Северном флоте, расширении сотрудничества и шефских связей, руководители города ответили на интересующие военных вопросы.

- Экипаж подводной лодки «Калуга» с честью исполняет свой воинской долг в составе прославленной 161-й Краснознаменной ордена Ушакова бригады подводных лодок. Мы гордимся тем что имя нашего города носит такой мощный боевой корабль. Уверен наша дружба с моряками Северного флота с каждым годом будет становится крепче, – прокомментировал Юрий Моисеев.