Губернатор Калужской области улетел на форум в Сочи

Губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал важные решения по развитию фармацевтического кластера в нашем регионе. Этот вопрос будет обсуждаться на VIII ежегодном форуме БИОТЕХМЕД, который стартует 9 октября в Сочи.

Губернатор записал видео из аэропорта перед вылетом в Сочи.

Он напомнил, что за последние 10 лет фармацевтический кластер Калужской области вырос в 14 раз.

Подробности о важных решениях Шапша пообещал рассказать позднее.