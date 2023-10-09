Юрий Моисеев вручил калужским педагогам свидетельства о занесении на Доску Почёта

6 октября на Доску почёта управления образования были занесены двадцать заслуженных педагогов – руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил педагогам свидетельства о занесении на Доску Почёта, поздравил с праздником и пожелал крепкого здоровья, терпения, сил и новых достижений.

- В ваших руках будущее России. На педагогов возложена нелёгкая задача – обучить, вырастить и воспитать молодое поколение. Тех, кто будет достойно трудиться и развивать наш город и нашу страну. В Калуге активно строятся новые школы и детские сады, образовательные учреждения оснащаются современным оборудованием, появляются новые «Точки роста» и подразделения «Кванториума». Создаются все необходимые условия для воспитания и обучения юных калужан, а учителя вкладывают душу в своих воспитанников, стремятся развить таланты и способности ребят. Спасибо вам, дорогие педагоги, за ваш труд и преданность своей профессии! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.