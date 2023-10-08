В Калужской области заработал единый оперативный штаб по устранению последствий непогоды

Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил губернатор Калужской области.

Мощный циклон, бушующий на территории региона привел к нарушениям электроснабжения в населенных пунктах области.

- Главы администрации городов и районов, энергетики постоянно докладывают о динамике ситуации, - отметил Владислав Шапша. - Поручил всем задействованным службам оперативно отрабатывать каждое обращение от жителей.

В воскресенье восстановительные работы на электросетях ведутся непрерывно. Сейчас задействовано 32 бригады: 96 специалистов, 40 единиц спецтехники.

- Задач для всех структур - работать слаженно, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома жителей области, добавил глава региона. - Справиться с другими последствиями циклона. Сильный ветер сохраняется, прошу калужан быть предельно внимательными, находясь на улице.