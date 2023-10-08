Более суток жители поселка в Калужской области сидели без света

После полудня в воскресенье, 8 октября, в поселке Яглово восстановили электроснабжение.
После отключения электроснабжения из-за непогоды в деревне электричество удалось получить от генератора, однако его хватило ненадолго.
- Семь улиц улиц без света более 30 часов уже, сколько это будет продолжаться, привезли генератор пару часов поработал и кончилась солярка (так сказали Россети), везут уже 10 часов, - пишет возмущенная жительница Яглово. - Дети мёрзнут ни света, ни воды. И это поселок для многодетных семей.
Жителям обещали восстановить электроснабжение к полудню воскресенья.
- К сожалению, из-за непогоды произошел обрыв на линии электропередач, что послужило причиной отключения насосного оборудования на скважинах, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Сейчас подача электроэнергии восстановлена.
В филиале "Россети Центр и Приволжье" - "Калугаэнерго" прокомментировали ситуацию:
- На линии, питающей д. Яглово, произошло технологическое нарушение, вызванное неблагоприятными погодными явлениями (дождь, сильный ветер до 22м/с). Энергетики непрерывно вели восстановительный работы. К 12:25 ч. электроснабжение всех потребителей д. Яглово было восстановлено по резервному источнику питания. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Напоминаем, по всем вопросам, связанным с электроснабжением можно обращаться по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220. Получить информацию об отключениях и сроках восстановления электроснабжения можно также через мобильное приложение «Есть свет!».
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