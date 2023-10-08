Калужский МФЦ стал лучшим в России

Всероссийский конкурс «Лучший МФЦ России» подвел итоги: победителем стал многофункциональный центр Калужской области.

Результаты ежегодного общероссийского соревнования объявили на VII Всероссийском форуме многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Калужский проект «А-монитор» победил в номинации «Лучший проект МФЦ».

Об этом в субботу вечером, 7 октября сообщил министр цифрового развития Калужской области.

- Уже второй год МФЦ Калужской области побеждает в этом конкурсе, - рассказал Дмитрий Разумовский. - В 2022-м МФЦ Калужской области первым в России получил сертификат соответствия международному стандарту менеджмента качества.