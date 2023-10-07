Названы самые богатые районы Калужской области

На днях Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в июле нынешнего года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский, Жуковский районы и Калуга. В первой пятерке также Малоярославецкий район.

Самые низкие доходы в Думиничском, Жиздринском и Мещовском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом: