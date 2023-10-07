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Названы самые богатые районы Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2023 11:01 0 236
Названы самые богатые районы Калужской области

На днях Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в июле нынешнего года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский, Жуковский районы и Калуга. В первой пятерке также Малоярославецкий район.

Самые низкие доходы в Думиничском, Жиздринском и Мещовском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  • Обнинск 85 509 рублей,
  • Боровский район 80 609 рублей,
  • Жуковский район 68 258 рублей,
  • Калуга 65 454 рубля,
  • Малоярославецкий район 61 911 рублей,
  • Барятинский район 57 254 рубля,
  • Дзержинский район 55 054 рубля,
  • Бабынинский район 53 090 рублей,
  • Ферзиковский район 52 871 рубль,
  • Тарусский район 49 059 рублей,
  • Людиновский район 48 398 рублей,
  • Кировский район 46 976 рублей,
  • Козельский район 45 185 рублей,
  • Перемышльский район 45 077 рублей,
  • Сухиничский район 42 843 рубля,
  • Ульяновский район 42 491 рубль,
  • Медынский район 42 076 рублей,
  • Куйбышевский район 39 916 рублей,
  • Спас-Деменский район 37 376 рублей,
  • Юхновский район 37 093 рубля,
  • Износковский район 36 178 рублей,
  • Мосальский район 36 012 рублей,
  • Хвастовичский район 35 301 рубль,
  • Думиничский район 31 977 рублей,
  • Жиздринский район 30 996 рублей,
  • Мещовский район 29 383 рубля.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2023 11:01 0 236
Тэги: общество зарплата статистика
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