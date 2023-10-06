В ЦФО каждый второй ипотечный кредит оформили в рамках госпрограмм

С января по сентябрь нынешнего года жители Центрального федерального округа, без учета Москвы и Подмосковья, оформили более 20 тысяч жилищных кредитов на 69,4 миллиарда рублей. 47% из этих займов сделаны в рамках госпрограмм, сообщили аналитики ВТБ.
За девять месяцев льготную ипотеку в банке оформили 8200 жителей ЦФО. Общая сумма субсидированных кредитов достигла 32,4 миллиарда рублей. При этом половина пришлась на «семейную» ипотеку - 16,2 миллиарда рублей.
В сентябре из-за предстоящих изменений условий программ льготной ипотеки доля таких займов выросла до 60%. Кредит с господдержкой получили 2200 жителей ЦФО. Рост по сравнению с августом составил 61%.
Вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин сделал прогноз, что спрос на ипотеку с господдержкой будет расти.
Всего в России за первые девять месяцев 2023 года физические лица получили на покупку недвижимости 5,4 триллиона рублей. Это уже на 10% больше, чем за весь прошлый год и близко к продажам 2021 года, когда было 5,7 триллиона.
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