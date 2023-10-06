Стоимость овощей и нефтепродуктов снизилась в Калужской области

Новые данные по изменению цен в магазинах Калужской области назвали 6 октября на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, которое провел заместитель министра – начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.

Снизились цены на огурцы – на 6,23%, морковь – на 3,09%, картофель – на 2,59%. Стоимость яблок уменьшилась на 2,23%, лука - на 1,46%, свеклы - на 1,05%.

При этом помидоры подорожали на 3,42%, яйца – на 2,77%, черный чай – на 1,49%.

Стабилизировались ситуация и на рынке нефтепродуктов. Оптовые цены на бензин снизились на 1,37%, на дизельное топливо – на 3,58%. При этом розничные цены на бензин уменьшились на 1,38%, а на дизель – на 0,45%.