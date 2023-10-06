Калужские бизнесмены подписали договор о сотрудничестве с предпринимателями из Башкирии

Предприниматели из Калуги посетили Башкортостан с целью установить взаимодействие между представителями малого и среднего бизнеса региона с потенциальными партнерами, По итогу встречи был подписан договор о совместном сотрудничестве, сообщили в пятницу, 6 октября, в пресс-службе правительства.

Организацией мероприятия занимались Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан совместно с Агентством развития бизнеса Калужской области.

Бизнес-миссия состоялась благодаря поддержке нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», в основную задачу которых входит поддержка бизнеса на протяжении всего пути.

В мероприятии приняли участие предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов и металлоконструкции,



Член правления Торгово-промышленной палаты Павел Корчагин отметил, что поездка - первый шаг к партнерству между Калугой и башкирией, но предстоит большой объем работы.

Одним из приоритетных направлений является помощь в реализации продукции, в продвижении товаров и услуг, в выходе на международные рынки.