Калужского стрижа Жору на самолете отправили в Геленджик

Стриж Жора из Калуги стал одной из птиц, которая полетела в теплые края не самостоятельно, а на самолете. Об этом в пятницу, 6 октября, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Перевозкой птиц, которые не успели вылечиться и окрепнуть до наступления холодов, занимаются волонтеры. Из Калуги птицу на поезде доставили в Москву.

- Стрижа переместили в сумку с ему подобными для последующей поездки в Геленджик. Дата выпуска стрижей планируется на середину октября, - пояснили в министерстве.