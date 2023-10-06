Губернатор Калужской области поручил научить школьников стрелять

В пятницу, 6 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал в ДОСААФ. Он встретился с председателем регионального отделения Максимом Сизовым и сам принял участие в стрельбах.

- Навык стрельбы еще со старших классов школы, на уроках НВП нас всех этому учили. В армии тоже прошел подготовку, - прокомментировал глава региона.

По его мнению, и сейчас нужно привлекать молодежь к стрелковому спорту.

- Задача минобру области – совместно с региональным отделением ДОСААФ России организовать обучение школьников, - заявил Шапша.

Также губернатор похвалил ДОСААФ за сохранение авиамоделизма.

- А какие наставники! – восхитился Шапша. - Авиамодельную лабораторию возглавляет мастер спорта СССР Сергей Куделин. Преподаватели обратились с просьбой: ребятам нужно помочь с тренировками на полигоне. Мы сотрудничаем с компанией «Аэромакс». На аэродроме в Медынском районе есть база для испытаний БАС. Поможем наладить контакт. Важно поддержать интерес у ребят, ведь развитие беспилотных авиационных систем - сейчас одна из ключевых сфер.