Начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов представляет Калужскую область на международной конференции TAXI-2023.

Ежегодная межпрактическая конференция проводится с 2017 года и является площадкой для обмена опытом между федеральными и региональными органами исполнительной власти, общественными организациями, представителями таксопарков, службами по вызову такси, продавцами автомобилей.

В этом году на конференции собралось около трех тысяч человек. Калужскую область представляет начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов.

Одной из ключевых тем для обсуждения стал закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2023 года. За комментариями мы обратились к заместителю начальника управления административно-технического контроля Людмиле Сусовой.

- Было очень важно сверить по прошествию одного месяца, как работает закон. Два мероприятия на конференции конкретно посвящены работе органов исполнительной власти, - рассказала она. - Всех интересует, как сейчас организована работа в регионах, с какими сложностями столкнулись, в чем плюсы нового закона и что необходимо еще сделать на федеральном уровне. Большое внимание было уделено функционированию и развитию информационных сервисов.

Сусова отметила, что плюсы от нового закона уже сейчас видны: в данный момент наблюдается большой поток граждан, которые получают статус самозанятого, регистрируют свои автомобили и получают разрешение на работу в такси.

- Закон о такси в первую очередь направлен на безопасность как пассажиров, так и обеспечение солидарной ответственности служб заказа такси, бывших агрегаторов, - пояснила она. - Раньше при аварийной ситуации агрегатор был просто информационным посредником, предоставляющим услугу. Сейчас он несет солидарную материальную и юридическую ответственность как перед перевозчиком, так и пассажиром.

На конференции предусмотрена насыщенная программа, основная цель форума - адаптация рынка не только к новому закону, но и для решения острых экономических вопросов, легализации сферы такси.

- За текущий месяц у нас поступило заявлений на получение разрешений больше, чем за предыдущие 8 месяцев текущего года, это связано в первую очередь с тем, что теперь работать в такси могут граждане в статусе самозанятого - рассказала Сусова.

Также согласно новому закону действует три реестра: служб заказа такси, автомобилей такси и разрешений, благодаря чему каждый может проверить как машину, так есть ли разрешение у водителя такси.

Актуальным вопросом для обсуждения стали электроавтомобили. На форуме был поднят вопрос о переходе такси на экологичный транспорт.

Сусова отметила, что в Калужской области ведется активная работа как с крупными службами заказа так и, так и с менее масштабными агрегаторами, чтобы все работали в рамках правового поля.

Сегодня Станислав Орехов на одной из сессий на дискуссионной площадке «Как соблюдать закон о такси в теории и на практике» расскажет о результатах работы в регионе в условиях нового закона и вопросах, которые появляются в период адаптации, благодаря чему можно будет обнаружить слабые места, ввести новые подзаконные акты на федеральном уровне.

Станислав Орехов.