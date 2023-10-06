Начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов представляет Калужскую область на международной конференции TAXI-2023.
Ежегодная межпрактическая конференция проводится с 2017 года и является площадкой для обмена опытом между федеральными и региональными органами исполнительной власти, общественными организациями, представителями таксопарков, службами по вызову такси, продавцами автомобилей.
В этом году на конференции собралось около трех тысяч человек. Калужскую область представляет начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов.
Одной из ключевых тем для обсуждения стал закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2023 года. За комментариями мы обратились к заместителю начальника управления административно-технического контроля Людмиле Сусовой.
- Было очень важно сверить по прошествию одного месяца, как работает закон. Два мероприятия на конференции конкретно посвящены работе органов исполнительной власти, - рассказала она. - Всех интересует, как сейчас организована работа в регионах, с какими сложностями столкнулись, в чем плюсы нового закона и что необходимо еще сделать на федеральном уровне. Большое внимание было уделено функционированию и развитию информационных сервисов.
Сусова отметила, что плюсы от нового закона уже сейчас видны: в данный момент наблюдается большой поток граждан, которые получают статус самозанятого, регистрируют свои автомобили и получают разрешение на работу в такси.
- Закон о такси в первую очередь направлен на безопасность как пассажиров, так и обеспечение солидарной ответственности служб заказа такси, бывших агрегаторов, - пояснила она. - Раньше при аварийной ситуации агрегатор был просто информационным посредником, предоставляющим услугу. Сейчас он несет солидарную материальную и юридическую ответственность как перед перевозчиком, так и пассажиром.
На конференции предусмотрена насыщенная программа, основная цель форума - адаптация рынка не только к новому закону, но и для решения острых экономических вопросов, легализации сферы такси.
- За текущий месяц у нас поступило заявлений на получение разрешений больше, чем за предыдущие 8 месяцев текущего года, это связано в первую очередь с тем, что теперь работать в такси могут граждане в статусе самозанятого - рассказала Сусова.
Также согласно новому закону действует три реестра: служб заказа такси, автомобилей такси и разрешений, благодаря чему каждый может проверить как машину, так есть ли разрешение у водителя такси.
Актуальным вопросом для обсуждения стали электроавтомобили. На форуме был поднят вопрос о переходе такси на экологичный транспорт.
Сусова отметила, что в Калужской области ведется активная работа как с крупными службами заказа так и, так и с менее масштабными агрегаторами, чтобы все работали в рамках правового поля.
Сегодня Станислав Орехов на одной из сессий на дискуссионной площадке «Как соблюдать закон о такси в теории и на практике» расскажет о результатах работы в регионе в условиях нового закона и вопросах, которые появляются в период адаптации, благодаря чему можно будет обнаружить слабые места, ввести новые подзаконные акты на федеральном уровне.
Станислав Орехов.
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