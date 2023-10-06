Проект областного бюджета на 2024 год подготовят в Калуге

В Калуге 5 и 6 октября прошло заседание комиссии по бюджетным проектировкам под председательством заместителя губернатора Владимира Попова.

- Вместе с министерствами рассмотрели основные параметры и бюджетные проектировки областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, - рассказала в пятницу министр финансов региона Валентина Авдеева. - Обсудили главные вопросы деятельности министерств, в том числе в рамках реализации национальных проектов и государственных программ, а также дополнительные просьбы об увеличении расходов по отдельным направлениям.

Министерство финансов подготовит проект постановления правительства о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Его рассмотрят в Законодательное Собрание региона.