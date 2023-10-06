В Калуге появился новый дилерский центр автомобилей KAIYI и BAIC

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Он расположен по знакомому адресу.

В Калуге на улице Зерновой, 28 открылся новый официальный дилер китайских автомобилей KAIYI и BAIC.

В автосалоне «КорсГрупп» уже представлен весь актуальный модельный ряд седанов и кроссоверов этих автомобильных брендов. Новые для российского рынка бренды KAIYI и BAIC выпускаются одним из крупнейших в Китае холдингов.

Оценить качества этих авто можно на тест-драйве. Как рассказывают водители, KAIYI и BAIC отличают динамичный стиль, современные технологии, надежность, практичность и комфорт.

Все автомобили этих брендов собираются на заводе в Калининграде.

По мнению экспертов, седаны Kaiyi Е5 (Каи Е5) и BAIC U5 (БАИК У5) могут стать бестселлерами российского рынка. Они создаются на той же сборочной линии, где ранее собирались Kia Cerato и Hyundai Elantra.

Kaiyi X3 и Х3 Pro (Каи ИКС 3 и ИКС 3 Про) – кроссоверы, основанные на базе Chery Tiggo 4 Pro.

А вот кроссовер BAIC Х35 (БАИК ИКС 35) сравним с Hyundai Creta и Skoda Karoq.

Дилерский центр на Зерновой, 28 в Калуге занимается не только продажей, но и гарантийным и сервисным обслуживанием KAIYI и BAIC. Также продаются запчасти.

Для покупателей в автосалоне «КорсГрупп» разработаны кредитные программы, проводятся акции. Возможен обмен старого авто на новый.

Наши читатели имеют возможность стать одними из первых, кто оценит автомобили KAIYI и BAIC в Калуге.

Дилерский центр «КорсГрупп»

г. Калуга, ул. Зерновая, д. 28

Отдел продаж KAIYI: +7 (4842) 44-35-81

Отдел продаж BAIC: +7 (4842) 44-36-91

www.kors-klg-kaiyi.ru

www.kors-klg-baic.ru

ООО «КОРС М» (КПП 400045001).

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