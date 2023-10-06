В Калужской области нашли живым пропавшего мужчину

Утром в пятницу поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в селе Корекозево Перемышльского района нашли живым 68-летнего мужчину.

Этот человек ушел в неизвестном направлении 5 октября.

Поиски объявили сразу, так как мужчина нуждается в медицинской помощи.