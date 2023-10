Высокие технологии – качественное лечение

erid: LdtCKS3Ar

БСМП г. Калуги - современная многопрофильная больница.

Ежегодно мы предоставляем медицинские услуги более чем 100 000 российским и зарубежным пациентам, проводим около 16 тысяч операций и 1 млн. различных исследований.

Консультирование, обследование и лечение по 15 профилям проводится амбулаторно и в круглосуточном стационаре.

У нас есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи: команда опытных врачей, безопасная среда, современные протоколы лечения, оборудование экспертного уровня.

Операционные блоки и реанимация оснащены в соответствии с мировыми стандартами.

В составе больницы работают:

Диагностический блок

Диагностический блок

Клинико-диагностическая лаборатория.

Бактериологическая лаборатория.

Эндоскопические исследования.

Ультразвуковая диагностика.

Рентген, СКТ, МРТ, маммография.

Функциональная диагностика.

ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Высокотехнологичная медицинская помощь при лечении сложных заболеваний. Амбулаторная и стационарная реабилитация.

Амбулаторное лечение:

Травмпункт – экстренная консервативная и оперативная медицинская помощь.

Центр амбулаторной травматологии: артроскопические операции, операции при переломах мелких костей, удаление металлоконструкций, лечение артрозов и деформации стоп.

Стационарное лечение:

Травматолого-ортопедическое отделение:

Артроскопическая реконструкция при комплексных поражениях структур крупных суставов любой этиологии.

Эндопротезирование крупных суставов – первичное и ревизионное.

Травматологическое отделение:

Все виды современного остеосинтеза при переломах любой локализации.

Корригирующие остеотомии костей при врожденных и приобретенных многоплоскостных деформациях с восстановлением оси конечности.

Отделение хирургической инфекции:

Эндоваскулярная хирургия при лечении диабетической стопы и тяжелых трофических язв нижних конечностей.

Различные виды кожной пластики.

Лечение остеомиелита, корригирующие остеотомии с последующим остеосинтезом.

ЦЕНТР ЭНДОХИРУРГИИ – быстро, безопасно, комфортно.

Лапароскопические вмешательства: абдоминальная хирургия, гинекология, урология.

Интегрированный операционный комплекс. Стационар нового поколения.

Хирургия – лапароскопические вмешательства при желчнокаменной болезни, грыжах различной локализации, язвенной и рефлюксной болезнях желудка, по поводу кист печени и поджелудочной железы, при болезнях толстой кишки.

Гинекология - лапароскопические операции на матке и ее придатках, операции по поводу бесплодия, пролапса гениталий, стерилизации.

Урология - лапароскопические вмешательства по поводу мочекаменной болезни, гидронефроза, аденомы предстательной железы, недержания мочи.

Симультанные и междисциплинарные операции - во время одной операции, одного наркоза выполняется два или более оперативных вмешательства.

Многопрофильный хирургический стационар.

Традиционные, лапароскопические, гибридные и эндоваскулярные операции.

- Абдоминальная хирургия – реконструктивные операции на кишечнике и поджелудочной железе, лапароскопическое удаление грыж различной локализации.

- Сосудистая хирургия – стентирование магистральных и периферических сосудов, гибридные операции (одномоментно открытая реконструкция и эндоваскулярная операция).

- Урология – лазерное удаление аденомы простаты, фаллопротезирование.

- Гинекология – органосохраняющие операции, операции при пролапсе гениталий и недержании мочи. Малоинвазивная хирургия.

- Эндоскопическое отделение - удаление доброкачественных образований различных отделов желудочно-кишечного тракта.

БСМП г. Калуги ведет активное сотрудничество с ведущими федеральными медицинскими учреждениями страны. На базе больницы регулярно проходят мастер-классы по хирургии, травматологии, урологии и гинекологии.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.

Kaluga Emergency Hospital is an advanced multidisciplinary hospital.

Every year we provide health care services to more than 100,000 of Russian and foreign patients, perform about 16,000 surgeries, and conduct 1 million different clinical studies.

Consultations, check-ups and treatment in 15 disciplines are provided on an outpatient basis and in a 24-hour inpatient clinic.

We have everything required for quality medical care: a team of experienced doctors, safe environment, modern treatment guidelines, and expert-level equipment.

Surgical facilities and ICU are equipped in accordance with international standards.

The hospital comprises:

Diagnostic facilities

Diagnostic facilities

Clinical diagnostic laboratory.

Bacteriological laboratory.

Endoscopic examinations.

Ultrasonic diagnosis.

X-ray, Spiral Computed Tomography, MRI, Mammography.

Functional diagnostics.

Traumatological and orthopaedic centre.

High-tech medical care to treat complex diseases. Outpatient and inpatient rehabilitation.

Outpatient therapy:

Injury Care Centre – emergency non-surgical and surgical medical care.

Centre for Outpatient Traumatology: arthroscopic surgeries, surgeries for fractures of small bones, removal of metal structures, treatment of arthrosis and foot deformities.

Inpatient treatment.

Traumatology and Orthopaedic Department:

Arthroscopic reconstruction in case of complex lesions of large joint structures of any aetiology.

Endoprosthetics of major joints – primary and revisional.

Traumatology Department:

All types of modern osteosynthesis for fractures of any localization.

Corrective osteotomies for congenital and acquired multiplanar deformities with restoration of limb axis.

Surgery infection department:

Endovascular Surgery for treatment of diabetic foot disease and severe trophic ulcers of the lower extremities.

Various types of skin grafting.

Treatment of osteomyelitis, corrective osteotomies followed by osteosynthesis.

Endo-surgery Centre – fast, safe, comfortable.

Laparoscopic interventions: abdominal surgery, gynaecology, urology.

Integrated surgical complex. Next generation impatient clinic.

Surgery — laparoscopic interventions for cholelithiasis, hernias of various localizations, stomach ulcers and reflux diseases, hepatic and pancreatic cysts, colon diseases.

Gynaecology — laparoscopic surgeries on uterus and its appendages, operations for infertility, genital prolapse treatment, sterilization.

Urology — laparoscopic interventions for urolithiasis, hydronephrosis, prostatic adenoma, urinary incontinence.

Simultaneous and interdisciplinary surgeries — two or more surgical interventions are performed during one operation with one anaesthesia.

Multidisciplinary surgical hospital.

Conventional, laparoscopic, hybrid and endovascular surgeries.

- Abdominal surgery — reconstructive surgeries on intestine and pancreas, laparoscopic hernia excision of various localization.

- Vascular surgery — stenting of great and peripheral vessels, hybrid operations (one-stage open reconstruction and endovascular surgery).

- Urology — laser removal of prostatic adenoma, penile prosthetic repair.

- Gynaecology — organ-preserving surgeries, surgeries for genital prolapse and urinary incontinence. Minimal invasive surgery.

- Department of Endoscopy — removal of benign neoplasms of various parts of the gastrointestinal tract.

Kaluga Emergency Care Hospital cooperates with the leading federal medical institutions of the country. The hospital regularly hosts master classes in surgery, traumatology, urology and gynaecology.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.

3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.

На правах рекламы.