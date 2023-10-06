В Калужской области уменьшилось количество разводов

С января по сентябрь в Калужской области развелись 3648 пар. Такую статистику в пятницу опубликовал региональный загс.

Это на 9% меньше, чем было за девять месяцев 2022 года. Тогда распались 4025 семей.

- В Калужской области сохраняется положительная тенденция уменьшения количества разводов, - прокомментировали в загсе.