Калужских призывников не будут отправлять в зону СВО

Как мы уже рассказывали, за осенний призыв на срочную службу в армию отправится около 700 жителей Калужской области. Подробности об этой кампании в четверг, 5 октября, рассказали на пресс-конференции в Калуге.

Срок службы прежний – 12 месяцев.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Павел Бакаев рассказал, что все призывники будут проходить службу на территории России, большинство – в Центральном федеральном округе. Ни один из срочников не будет отправлен в зону СВО. Но они по желанию смогут заключить военный контракт.

Те, кому их вероисповедание и убеждения не позволяют служить в армии, будут проходить на территории региона альтернативную гражданскую службу в подразделениях социального обеспечения населения.