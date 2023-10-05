Шапша рассказал вице-премьеру Хуснуллину о ходе восстановления Первомайска

Специалисты Калужской области в луганском Первомайске в 2023 году ремонтируют 48 объектов.

В четверг, 5 октября, губернатор Владислав Шапша принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое в режиме видеоконференции провел Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Шапша рассказал вице-премьеру о работе калужан в Первомайске.