Калужскую область похвалили за низкую младенческую смертность

Представители НМИЦ педиатрии Москвы посетили с кураторским визитом Калужскую область. Об этом в четверг, 5 октября, рассказал министр здравоохранения нашего региона Константин Пахоменко.

Делегация побывала в детских городской и областной больницах в Калуге, а также в ЦМБ № 5 в Сухиничах.

- Отмечен низкий показатель младенческой смертности по сравнению с другими регионами, качественная работа скорой помощи, современное оснащение Детской областной больницы, - прокомментировал Константин Пахоменко. - Составлен план мероприятий по улучшению качества медицинской помощи детям.