Калужан приглашают к участию в конкурсе культурных практик «Наследие Евразии»

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» в этом и следующем годах реализует проект «Наследие Евразии: сельские сообщества».

Как рассказали организаторы, проект направлен на масштабирование культурных практик сельских территорий евразийского пространства, расширение потенциала партнерских связей местных сообществ в сохранении и развитии культурного наследия.

Участниками станут представители Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

Запланировано обучение более 300 активистов и сельских лидеров современным практикам социального проектирования.

- Проведение форума и очной стажировки позволит сформировать сетевые инициативы в области сохранения культурного наследия на евразийском пространстве, - пояснили организаторы.

Сбор заявок продлится до 15 января 2024 года. Их нужно направлять на почту проекта.