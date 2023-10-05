Мошенники стали угрожать сотрудникам компаний «утечкой» персональных данных

В России выявлена новая мошенническая схема. Преступники выдают себя за руководителей компаний и рассылают их работникам сообщения якобы об утечке персональных данных. Таким образом они хотят вызвать доверие у потенциальной жертвы, убедить сотрудника спасти деньги, а потом наоборот их заполучить. Большие суммы при этом переводятся через банкомат, рассказали в ВТБ, где и выявили эту схему.

Сотрудникам компаний приходят сообщения якобы от руководства. Отправитель использует фото настоящего начальника. Он рассказывает об атаке мошенников на компанию и просит ждать звонка куратора, который в дальнейшем и убеждает жертву расстаться с деньгами.

Дальше звонит «специалист службы безопасности банка». Мошенник рассказывает, что деньги нужно снять и через банкомат перевести на безопасные счета. В дальнейшем преступники перестают выходить на связь.

- Злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана, - рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин. - Теперь они выдают себя за руководителей организаций, в которых работают потенциальные потерпевшие, уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов. Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги. Однако надо понимать, что ваши деньги могут храниться только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке. Поэтому в любом случае советуем всегда перепроверять информацию либо у своего работодателя, либо самостоятельно позвонив в банк по официальным контактным данным.

- Злоумышленники могут использовать в своей мошеннической схеме как телефонные звонки, так и рассылку сообщений, - прокомментировала также руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - Они убеждают своих потенциальных жертв никому не сообщать о звонках и проводимых по их указаниях действиях. Верить таким заявлениям нельзя. Тут важно помнить, что никакие процессуальные действия сотрудниками правоохранительных органов по телефону не проводятся. Сотрудники банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам, а также проводить операции с недвижимостью.