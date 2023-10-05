Россияне стали чаще интересоваться курсами о долгосрочных инвестициях

Образовательные курсы о фондовом рынке становятся все более популярными. Люди чаще интересуются долгосрочным инвестированием, а не спекулятивной торговлей.

- Растущий интерес к курсам для начинающих показывает, что всё больше новичков подходят к инвестированию со всей ответственностью, - рассказал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев. - Пользователям важно изучить ключевые понятия и разобраться в инвестиционных инструментах, прежде чем делать первый шаг на фондовом рынке. Отдельно отмечу интерес к долгосрочным инвестициям. Кстати, такую же тенденцию показали результаты нашего исследования.

Исследование «Школы инвестора» брокера ВТБ показало, что около половины пользователей выбирают базовый курс «Первые инвестиции». Россияне стремятся разобраться в азах инвестирования. Это поможет собрать портфель ценных бумаг и увеличить свой потенциальный доход. С июля по сентябрь количество людей, прошедших этот курс, увеличилось на 16%.

Заметно растет и интерес к долгосрочным инвестициям. Спрос на курс вырос почти в два раза. Такая тенденция наблюдается уже несколько месяцев.

Кроме того, с июля по сентябрь увеличился интерес клиентов к фьючерсам и опционам. В первый месяц осени обучение прошло на 56% клиентов больше, чем в июле.