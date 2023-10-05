В Калужской области призовут в армию 700 человек

На прошлой неделе в Калужской области стартовал осенне-зимний призыв на срочную службу в армию. Всего в регионе собираются призвать 700 человек, рассказали в четверг на пресс-конференции в Калуге.

Это последний призыв, когда в армию берут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Уже весной следующего года будут призвать от 18 до 30 лет.

Также заместитель губернатора Василий Быкадоров рассказал, что в Калужской области началось тестирование оборудования для рассылки электронных повесток.