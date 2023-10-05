В Калужской области благоустроили тротуар после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Дзержинского района добилась завершения работ по благоустройству пешеходной зоны в поселке Товарково Калужской области. Об этом сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что по контракту подрядчик должен был завершить работы в июле 2023 года. На момент проверки в августе полный объем выполнен не был.

Прокуратура внесла в адрес подрядчика представление, также было возбуждено административное дело.

В данный момент все работы по благоустройству тротуара завершили.