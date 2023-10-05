Калужская область готовится к выставке «Россия», до открытия которой осталось 30 дней

До открытия масштабной выставки «Россия», которая начнется 4 ноября на ВДНХ в Москве, осталось 30 дней.

Все регионы представят там свои достижения.

Центральным элементом стенда Калужской области станет технологичная копия «Вселенского разума». Она повторяет инсталляцию, установленную в арт-парке «Никола-Ленивец».

Калужская экспозиция будет разделена на несколько блоков – «Образование», «Медицина», «Цифра», «Традиции», «Имена», «Туризм» и «Кухня. Для каждой аудитории и возрастной группы продуманы свои интерактивные зоны и занятия, кинозона. День региона Калужской области – 12 января. Дата совпадает с днем рождения Игоря Курчатова. Под руководством ученого в Обнинске была построена первая в мире атомная электростанция.