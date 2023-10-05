Пенсионерка из Обнинска хотела оформить перерасчет пенсии и лишилась 400 тысяч рублей

В Обнинске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой злоумышленников вновь стала пенсионерка, сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе УМВД.

Согласно материалам дела, потерпевшей позвонила «сотрудница пенсионного фонда» и сказала, что нужно оформить перерасчет пенсии.

Старушка рассказала незнакомке личные данные и о трудовом стаже. Собеседница убедила женщину, что после рассмотрения ее заявки сразу же придет код, который необходимо будет сообщить ей.

Вскоре пенсионерка получила сообщения с текстом: «Обработка трудового стажа в течении 4 дней» и неким кодом. После этого на телефон пришло еще несколько кодов. Все поступающие на телефон данные, старушка сообщала собеседнице.

Через некоторое время она поняла, что попала в лапы мошенников и обратилась в полицию. Преступники украли у женщины свыше 400 тысяч рублей.

В данный момент идет поиск злоумышленников.