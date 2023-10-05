В Калуге высадят 70 кедров

В четверг, 5 октября, в Калуге пройдет еще одна посадка деревьев.

В сквере Волкова в 14:00 высадят 70 кедров и 70 саженцев форзиции, рассказали в городской управе.

Ранее, напомним, на улице Ленина посадили липы, а на Байконуре – саженцы рябины.