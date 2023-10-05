В калужском сельском хозяйстве выросла урожайность

В среду, 4 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил работников агропромышленного комплекса с предстоящим профессиональным праздником.

- Труд аграриев тяжелейший, риски всегда есть: какую ждать погоду, что будет на полях, - прокомментировал глава региона. - Благодаря ответственному отношению к делу, прозорливости, смелости наших тружеников, АПК региона уверенно идет вперед.

Губернатор также рассказал о росте урожайности. По картофелю – на 25%, овощам – на 46%, зерновым - на 7%.

За восемь месяцев в Калужской области произвели 346 тысячи тонн молока. До конца года планируется взять отметку в 500 тысяч тонн.