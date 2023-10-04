На улицах Калуги заметили военную технику

Во вторник, 3 октября, в северной части Калуги на улице заметили БТР. Военную технику туда привезли для съемок фильма по роману Захара Прилепина. Фото опубликовали в группе «Кино в Калуге» в ВК.

Киногруппа будет работать в Калуге до середины декабря.

- Так что пиротехнических взрывов, стрельбы, боевой техники и, как следствие, ограничений движения будет немало, - прокомментировали в «Кино в Калуге».