В Калуге нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину

В Калуге днем в среду завершились поиски 70-летней женщины, которая 2 октября ушла из больницы в неизвестном направлении.

Пенсионерку удалось обнаружить живой, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Ранее поисково-спасательный отряд просил помощи у водителей, которые проезжали по перекрестку улиц Гагарина и Королева.