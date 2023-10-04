Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

ВТБ: в сентябре спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза

Опубликовано: 04.10.2023 15:37 0 234
ВТБ: в сентябре спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза

erid: LdtCKg9my
 
В сентябре ипотеку с господдержкой в ВТБ оформили более 25 тысяч клиентов, это почти в полтора раза превышает результат августа. Общая сумма полученных средств превысила 144 млрд рублей, а средний уровень первоначального взноса составил около 21%.
 
Грядущие изменения условий программам с господдержкой «подстегнули» россиян поспешить с решением квартирного вопроса. В сентябре ВТБ провел максимальное количество льготных сделок, фиксировавшееся за отдельно взятый месяц. Всего господдержкой воспользовались более 25 тысяч клиентов – в 1,5 раза больше, чем в августе. Объем средств, полученных клиентами на покупку недвижимости, составил свыше 144 млрд рублей и также в 1,5 раза превысил результат за предыдущий месяц.
 
Средняя сумма кредита составила около 5,7 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем августа, но на 691 тыс. ниже, чем в январе. Основной спрос клиентов пришелся на «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020», которые в совокупности заняли около 90% в общем количестве льготных сделок.
 
«Ставка – один из самых важных параметров для клиентов, оформляющих такой долгосрочный кредит, как ипотека. Поэтому ажиотажный спрос на льготные сделки вполне объясним – многие заемщики стремились получить для себя приемлемый ежемесячный платеж на годы вперед. На этом фоне произошел резкий рост доли госпрограмм: если в июле на льготную ипотеку приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября - уже более 56%.  Важно отметить, что клиенты демонстрируют высокий уровень платежеспособности – средний размер первоначального взноса среди заемщиков ВТБ, получивших кредит с господдержкой, составил около 21%. Этот показатель стабилен с начала года», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
 
Он добавил, что на фоне выросших ставок по базовым банковским программам в четвертом квартале спрос на госипотеку продолжит укрепляться. По оценке ВТБ, к концу года доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года.
 
Ранее ВТБ оценил выдачи ипотеки в целом. По данным банка, в сентябре заемщики получили в кредитных организациях около 900 млрд рублей.  Этот результат более чем на 70% превысил итоги за сентябрь прошлого года и почти на 90% - 2021 года. Всего по итогам января-сентября, по оценке ВТБ, физлица получили на покупку недвижимости около 5,4 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает итог за весь прошлый год и близко к продажам 2021 года, когда ипотечные заёмщики заняли около 5,7 трлн рублей.

 
Реклама. 
Банк ВТБ (ПАО).

Опубликовано: 04.10.2023 15:37 0 234
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» в Калужской области подключил к Единой радиологической информационной системе 24 диагностических аппарата
Просто смотрите: приложение «Ростелекома» для Android TV сделает бизнес-телевидение доступнее
МегаФон расширяет возможности
Кино без границ: октябрьские премьеры в Wink — от турецких сериалов до корейского экшена
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Куда поехать на заработки за границу без знания языка?
Полное руководство о том, на какой высоте вешать зеркало в ванной
Тонкости выбора парковой скамейки

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru