Мошенники пишут чиновникам Калуги от имени городского головы

В среду, 4 октября, мошенники от имени городского головы Калуги Дмитрия Денисова начали писать сотрудникам городской управы в телеграме.

- Создают профиль, добавляют туда мои фото, обманывают людей, - прокомментировал Денисов. - Друзья! Будьте внимательны. Блокируйте такие аккаунты, не отвечайте на сообщения.

По словам Денисова, обратиться к нему можно через официальную страницу в ВК.