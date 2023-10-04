Калугу посетили гости из Ижевска

В составе делегации в наш город приехали председатель Городской Думы Ижевска Фарит Губаев, и.о. заместителя главы администрации Ижевска Вера Решетникова и глава администрации Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова.

Гости возложили цветы к Вечному Огню на площади Победы. А затем обсудили вопросы межмуниципального сотрудничества с Главой городского самоуправления Калуги Юрием Моисеевым и Городским Головой Дмитрием Денисовым. Также были затронуты вопросы бюджетной политики, обмена управленческим опытом, развития территориального общественного самоуправления, реализации лучших муниципальных практик и программ благоустройства.

- Межмуниципальное сотрудничество приносит пользу всем участникам. Проблемы и задачи муниципалитетов нашей страны во многом схожи. Главная наша цель – повысить качество жизни горожан, сделать её более комфортной и безопасной. Мы стараемся изучать успешный опыт коллег и использовать его на практике. Гостей в свою очередь заинтересовал калужский опыт развития ТОС и управления по работе с населением, – прокомментировал Юрий Моисеев.

В программе пребывания осмотр достопримечательностей Калуги, объектов благоустройства и туристической инфраструктуры, посещение Музея истории космонавтики и военно-исторического центра «Маршал Победы – Г.К. Жуков», знакомство с опытом работы территориальных общин. В рамках визита запланирована встреча с руководством ТОС «Содружество» и «Правобережье», а также посещение производственной площадки компании «Пандора» – завода опытного приборостроения. Предприятие занимается разработкой и производством оборудования для самых различных сфер. Среди изделий – светодиодные светильники, автоэлектроника, блоки питания, автомобильные охранные системы, компьютерная периферия, телеметрические и сервисные системы.