В Калуге змея заползла в квартиру

На минувших выходных работникам центра реабилитации диких животных «Феникс» опять не дали скучать. К Веронике и Сергею обратились за помощью в поимке змеи в квартире.

Беглеца удалось изловить. Им оказался полоз, который, вероятно, выполз из чьей-то квартиры.

- Домой заводят, детям, – со вздохом предположила Вероника Матюшина.

Полоз умело имитировал гремучую змею ударами хвоста и испугался не меньше, чем хозяйка квартиры.

В данный момент змея находится в террариуме, ее хозяина удалось найти.

4 октября по всему миру отмечают День защиты животных. Будем же в ответе за тех, кого приручили!

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