«Знание» завершило регистрацию лекторов акции «Поделись своим знанием»

В России завершилась регистрация лекторов Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Она проходила с 1 сентября в рамках одноименного марафона.

В сентябре в учебных заведениях страны прошли творческие встречи и открытые уроки с участием известных людей из мира политики, экономики, культуры и спорта.

В Калуге в рамках акции губернатор области Владислав Шапша прочитал студентам КГУ лекцию об открытости власти. Кроме того, несколько заместителей губернатора и министры встретились со студентами и трудовыми коллективами.