В Калужской области продезинфицировали колодцы

В Мосальском районе по результатам проверки выяснилось, что 10 колодцев, находящихся на территории трех сел, долгое время не очищали, сообщили в пресс-службе прокуратуры в среду, 4 октября.

Прокуратура направила в суд три иска, которые были рассмотрены и удовлетворены.

В данный момент местными администрациями была проведена полная дезинфекция всех колодцев.