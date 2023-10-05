Талантливый преподаватель - талантливые ученики

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Велламо Эвелин Романовна– педагог по вокалу, обладательница шикарного голоса и авторских педагогических практик.
Вся жизнь Эвелин связана с музыкой. Начала петь с раннего детства, в 7 лет впервые вышла на сцену. Имеет высшее музыкальное образование. Является экспертом Федерации педагогов вокального искусства Российской Федерации, резидентом Реестра профессиональных деятелей культуры Европейской Ассоциации культуры. Состоит в Международном обществе музыкального образования при ЮНЕСКО. Имеет статус судейской квалификации 3-й категории Федерации педагогов вокального искусства. Лауреат и обладатель Гран-При Международных, Российских конкурсов и Фестивалей.
Более 7 лет Эвелин преподает вокал детям и взрослым, является создателем и руководителем музыкальной студии «Муз Арт» в г. Калуге.
Эвелин считает, что в природе нет не музыкальных людей. Каждый человек индивидуален, каждый имеет свои творческие способности, которые нужно найти и раскрыть. Это главная задача преподавателя.
Заниматься вокалом к Эвелин приходят калужане от 4 до 50 лет, у всех свои предпочтения, поют в разных жанрах.
- Любимыми певцами моих учеников являются исполнители, оставившие яркий след в истории Российской культуры: М. Магомаев, И. Кобзон, Т. Гверцители, Л.Долина, О. Газманов. Детский репертуар основан на шедеврах творчества: А.Пахмутовой, Н.Добронравова, В.Шаинского, М.Пляцковского, Е.Крылатого и многих других.
Занятия в студии «Муз Арт» проводятся ежедневно, каждый обучаемый приходит на занятия 2-3 раза в неделю. У Эвелин авторская учебная программа, основанная на лучших традициях разных систем преподавания вокала, учитывается опыт других методик, добавляются свои наработки. Все это вместе дает прекрасные результаты в развитии певческих талантов ее учеников.
Уже есть определенные результаты: участие в конкурсах, концертах, поступление учеников в учебные музыкальные учреждения.
Свою певческую форму Эвелин поддерживает ежедневным, неустанным трудом, потому что голосовые связки - это мышцы, которые тренировать нужно ежедневно.
Со слов Эвелин, в вокале всё гармонично взаимосвязано: совершенная техника, подкрепленная эмоциями и чувствами неравнодушной души певца.
- Мои ученики мотивированные и успешные люди, - с гордостью говорит Эвелин. - Они всегда оправдывают мои ожидания, потому что имеют твёрдое убеждение: «У талантливого преподавателя - талантливые, успешные ученики»!
Вы к нам приходите,
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Не забудьте друзей!
Г. Калуга, ул. Московская, 212, Арена КТЗ.
Тел.: 8-953-314-63-95
https://vk.com/musicartkaluga
ФЛ ВЕЛЛАМО ЭВЕЛИН РОМАНОВНА.
ИНН 402914410597.
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