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Александр Антонович Ни работает тренером уже 32 года.

Александр Ни - мастер спорта международного класса, обладатель чёрного пояса, 5 дана Тхэквондо ВТФ, имеет высшее спортивно-педагогическое. Сейчас он главный тренер клуба «Эридан».

- В моей жизни тхэквондо появилось в 1989 году, тогда я с друзьями пришёл к моему первому тренеру, - рассказывает Александр Ни. - Занимался регулярно не только в секции, но и дома. Через несколько лет стал старшим учеником, и тренер предложил мне попробовать вести занятия. Так, в 1991 году я, с его лёгкой руки, стал тренером. При этом сам активно тренировался, участвовал в различных спортивных сборах, международных соревнованиях, чемпионатах мира, не раз становился призером. А клуб «Эридан» появился в начале 1990-х, но я влился в него только в 2015-м.

Как говорит тренер, начинать заниматься можно с 3-4 лет.

- Занятия проходят 3 раза в неделю. Не у всех всё сразу получается, но с помощью различных упражнений и методик мы шаг за шагом идём к повышению уровня мастерства, - поясняет Александр Антонович. - Часто детям не хватает терпения, смелости, воли. Наши тренеры помогают преодолеть эти трудности, поверить в свои силы, мотивируют и поддерживают во всём.

Тренеры клуба «Эридан» - спортсмены международного уровня. Многие из них выступали на международных соревнованиях и получали награды, в том числе и золотые. И сейчас участвуют в спортивных сборах и международных семинарах по повышению квалификации. Александр Антонович и другие тренеры клуба «Эридан» также являются чемпионами России. По словам тренера, если вы хотите освоить тхэквондо как физкультуру, вам потребуется год. Если хотите освоить его как самооборону, то вам потребуется несколько лет. Если хотите освоить как путь к совершенству, вам потребуется вся жизнь.

Занимаясь тхэквондо, развивается сила, скорость, гибкость, выносливость, координация. Задействуются все группы мышц. Поэтому в «Эридан» приходит не только дети, но и взрослые.

- У нас занимаются семьями: папа, мама и дети, или бабушка, сын и внучка, - говорит Александр Ни. - Не нужно думать, что, если вам 30, 40 и даже 50 лет начинать осваивать тхэквондо поздно. Для спорта высоких достижений, конечно, нужно тренироваться с детства, а для здоровья - никогда не поздно! Хочу пожелать всем начинающим никогда не опускать руки и не сдаваться. Девиз данного вида спорта «Путь к совершенству тела и духа!»

Эридан – Сила,

Тхэквондо – Путь!

Сильный Дух в теле,

Смелым всегда будь!

+7 (964) 147-57-50

tkd-eridan.ru

ИП Ни Александр Антонович,

ИНН 402719991595.

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