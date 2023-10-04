«Они сидят и смотрят на нас»: в Калуге крысы продолжают терроризировать дом на улице Степана Разина

Ранее мы сообщали о захваченном крысами доме по адресу Степана Разина, 40. После нашей новости на обращение жителей ответили в Госжилинспекции.

- Полностью решить проблему с грызунами можно только с помощью консервации мусоропровода. Для этого жильцам необходимо на общем собрании принять решение, выбрать источник финансирования и направить протокол и решения в УК, - сообщили в организации.

Однако жильцы дома разделились на два лагеря. Не все согласны на установку новых контейнеров, поэтому собрание провести не удается уже большое количество времени. Кто-то протестует против заварки мусоропровода из-за того, что до ближайших контейнеров более 250 метров.

- Сегодня все утро дети кричали, пугались этих крыс. Они ничего не боятся, мы пытаемся их отпугивать, а они сидят и смотрят на нас, - жалуется одна из жительниц дома.

Судя по сообщению калужанки, крыс на данный момент стало еще больше.

Также она отметила, что, когда до управляшек удалось дозвонится, они отказались участвовать в собрании, сославшись на фразу: «Ваши крысы – ваши проблемы» и посоветовали заварить мусоропровод.

Редакция пыталась обратиться в Роспотребнадзор, но нам так и не удалось получить комментарии.

Так как дом находится рядом с остановкой общественного транспорта, многие прохожие кидают мусор рядом с домом, хотя в этом обвиняют жильцов.

- К нашему дому выносят диваны, духовки, - вздыхает калужанка. – Мы уже ловим людей и просим отнести свои отходы на мусорку.

Девушка уточнила, что теперь весь подъезд завален камнями, которыми люди отбиваются от грызунов.

Мы будем продолжать следить за ситуацией.



Крысы совсем не боятся людей, прыгают калужанам на голову.



