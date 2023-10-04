В Калуге завоют сирены

В среду, 4 октября, в Калуге пройдет проверка централизованной системы оповещения о ЧП. Власти просят жителей областного центра не паниковать.

Вой сирен можно будет услышать в течение минуты в период с 10:40 до 10:44.

Кроме того, в 10:43 будет перехватываться сигнал телевидения и радио.