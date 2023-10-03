Глава городского самоуправления Калуги поздравил работников завода

Заводу «Калугаприбор» в Калуге исполнилось 66 лет. Предприятие было основано в 1957 году, как завод пирометрических приборов. В сентябре 1959 года завод был переориентирован на производство специальной аппаратуры связи и стал называться «Калугаприбор». В 1983 году за успехи в освоении новой специальной техники связи завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время предприятие специализируется на выпуске радиоэлектронной аппаратуры различного назначения и системах защиты информации.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил работников и ветеранов предприятия, поблагодарил их за добросовестный труд, вклад в развитие Калуги и укрепление обороноспособности страны, пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.

Сотрудники «Калугаприбора» были награждены медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами, также их ждал праздничный концерт.