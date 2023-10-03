Профсоюзы обвинили бывший завод «Фольксваген» в Калуге в скрытом сокращении персонала

Во вторник, 3 октября, профсоюзы работников бывшего завода «Фольксваген» в Калуге заявили, что на предприятии готовится скрытое сокращение персонала. Заявление по ситуации, в частности, опубликовали профсоюзы «Единство» и МПРА. Эти комментарии появились после встречи руководства завода с представителями профсоюзов.

- Новые собственники приняли решение начиная с этой недели вызывать сотрудников на завод, чтобы находиться в простое на рабочем месте, - говорят в «Единстве». - Корпоративный транспорт при этом, со слов руководителя департамента персонала, будет предоставляться только по городским маршрутам, иногородние должны сами озаботиться своей доставкой.

Официальная цель вызова работников на завод: «Ознакомление сотрудников с текущими внутренними и внешними вакансиями, ознакомление с приказом о простое на рабочем месте и перевод на график работы GR 06 (офисный, с 8:30 до 17:00).

- На самом деле даже невооруженным взглядом в этих действиях компании прослеживается начало процесса скрытого сокращения сотрудников, - уверены в «Единстве». - Руководство понимает, что большая часть сотрудников трудится на различных работах по совместительству и в формате подработок.

По словам представителей этого профсоюза, пока никаких перспектив возобновления полноценного производства не проглядывается и от этого сотрудники вынуждены искать подработки и вторые работы, зачастую не высокооплачиваемые, для того, чтоб как-то удержаться на плаву.

Пока в режиме простоя людям платят 2/3 от оклада.

- Это не та сумма, на которую можно комфортно жить, и людям естественно приходится подрабатывать, - прокомментировали в профсоюзе. - И эту возможность новый собственник у них хочет отнять.

Представители «Единства» считают, что сотрудники не обязаны являться сейчас на предприятие, так как в последнем приказе о простое говорилось о том, что с 1 сентября по 29 ноября работники освобождаются от обязанности присутствовать на рабочем месте. Явиться они должны 30 ноября.

- Конечно, работодатель может вынести вам дисциплинарку вообще за что угодно, вопрос только в том, насколько данная дисциплинарка законна, - считают в профсоюзе. - По нашему мнению, вынесение дисциплинарного взыскания будет незаконным и может быть оспорено в судебном порядке. И если работники готовы при полной поддержки профсоюза оспаривать такие взыскания, то, на наш взгляд, можно не ехать на завод по первому звонку или смс от руководителя вплоть до 30.11.2023.

С этим также согласны в профсоюзе МПРА.

- По нашему мнению, данные действия работодателя имеют сомнительный правовой характер, - заявили в данном профсоюзе. - Работники ознакомлены с приказом на период простоя до 30 ноября. Место простоя не определено, и по практике работники находятся в простое дома. Однако изменение места нахождения в простое должно оформляться приказом, с которым сотрудников должны были ознакомить заранее под роспись.

Напомним, накануне стало известно, что в декабре-январе в Калуге собираются собрать 120 автомобилей Chery.